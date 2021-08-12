MSCI調降台股權重，據金管會估算，大約會影響被動式基金資金流出約2.12億美元，也就是大概60億台幣，佔整個台股外資部位22兆4100多億，只有0.02％左右，影響不大。

明晟(MSCI)公司8月11日中歐時間晚上11點(台灣為12日上午5點)公布本季相關指數調整，於9月1日開盤生效。台股於全球標準型指數(MSCI ACWI) 權重不變，新興市場指數(MSCI EM)及亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重皆下降，各為0.09百分點及0.16百分點，調整後權重分別為1.78％、14.21％及16.15％。

金管會證期局副局長蔡麗玲指出，MSCI是例行性季度調整，從過去三年調整情形來看，台股漲跌主要受產業基本面和國際政經情勢的影響，和MSCI的調整沒有直接關係，台灣上市公司公司治理良好，財務揭露透明，對於各類外資具有相當吸引力。