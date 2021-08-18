年底將到期的當沖降稅優惠是否延長實施，近期引發市場熱議。金管會對此表示，之所以建議財政部再延長實施5年，主要是經舉辦公聽會聽取各方專家學者意見及證交所評估後，考量國內景氣及集中市場的循環周期2因素後所做出的建議。

當沖交易稅自2017年4月28日起自千分之3減半至千分之1.5，原先預計僅實施1年，隨後再延長實施3年8個月，預計至今年底屆期。金管會2月時便函送報告給財政部、建議再延長實施5年，但財政部則評估不再延長、或延長實施但時間低於5年。

證期局副局長郭佳君對此表示，稅制延長期間並沒有規定限制，之所以建議當沖降稅再延長實施5年，主因先前經證交所評估、並舉辦公聽會聽取各方專家學者意見，均指出國發會統計以往國內平均周期循環接近5年，而景氣市場景氣周期循環亦約5年。

據金管會統計，集中市場2021年前7月日均當沖戶數及成交金額均較去年同期大幅成長，單月日均當沖戶數落於11.14～21.24萬戶、年增達56～189％，日均成交金額則介於1053.44～2610.4億元、年增達84～319％，當沖占比亦提升至32.85～46.39％。

其中，7月集中市場日均當沖戶數衝上21萬2466戶、日均成交金額達2610.4億元，分別年增達1.84倍及2.83倍，當沖占比亦達46.39％，均創下歷年新高。但8月迄今台股陷入量縮價跌，市場認為與當沖降稅能否延長狀態不明，導致多數大戶退場觀望所致。