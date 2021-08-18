針對日前太麻里花況不佳，遊客賞不到花，太麻里鄉公所指出日前因防疫考量未辦花農留花補助，現已重啟，民眾可遵守防疫及交通管制上山賞花。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

受疫情影響，遊客日前至台東縣太麻里鄉大嘆卻不見往年金針花開盛況，太麻里鄉公所表示，就怕花況佳吸引人潮，因此未實施留花補助，當地高姓花農認為，過去1年來種植及養護金針花上已花費成本，加上面對疫情的衝擊，經濟面臨困境，因此鄉公所決議重啟補助，造福遊客能欣賞到美麗花景。

一朵朵金針花綻放在山區，形成黃澄澄的花海，遊客直呼忘憂草果然療癒；由於金針花成熟的花苞僅有1天的採收期，開花之後就無法製成食用金針，失去經濟價值，因此也被稱為1日花，起初是花東農民賴以為生的農作物，若有來不及採收而開花的金針花，才會成為大片美麗的花海。

太麻里鄉公所農業暨觀光課長利思賢指出，往年農民若在特定地區不採收金針，將可申請留花補助，每公頃補助10萬元，受疫情影響日前暫緩申請；當地高姓花農認為，台東與花蓮的金針花海早已聲名遠播，「有沒有開花遊客都會來」，加上疫情衝擊，農民經濟拮据，認為補助金不無小補。

利思賢說，往年花季一到就會吸引大量外地遊客進駐，憂心金針花盛開恐吸引過多人潮，讓防疫成為隱憂，因此暫停留花補助並停辦金針花相關活動，隨著防疫警戒降至2級，疫情也相對趨緩，近日與農民開會討論後，決議重啟補助，對於花農經濟紓困，遊客也能開心賞花。

據了解，太麻里鄉公所往年留花補助由7月開始申請，今年雖從8月中旬開放，但由於農民已熟知流程，因此對農民影響不大。

此外，太麻里鄉長王重仁提醒，自7月底至9月12日起，全線道路禁止甲類大客車，假日禁行乙類大客車，另依車流狀況於旺旺庭園咖啡民宿、亮易山莊三岔路口、忘憂谷及雙乳峰各單行道出入口設置管制點，並派員管制車輛，請民眾配合管制並遵守防疫措施。