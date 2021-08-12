新冠肺炎本土疫情雖已降溫，但Delta變異病毒肆虐，台南麻豆新樓醫院近日獲贈一座可移動式「戶外正壓採檢站」，12日由永峰開發建設公司董事長陳柏亦代表豐匙慈善公益基金會出席捐贈儀式，新樓醫院院長劉啓擧感謝基金會以行動支持防疫，不僅可擴充檢驗量能，也大大減輕醫護負擔。

豐匙慈善公益基金會長年行善，此次響應扶輪社捐贈防疫物資，特別訂製捐贈這座戶外正壓採檢站，內部設有空調與標準負壓系統可確保採檢醫護人員安全，外部設計6線同時採檢功能，可服務更多的民眾並縮短等待時間，而且6線有獨立隔板，減少交叉感染之疑慮。採檢站底座有輪子，方便移動。

麻豆新樓醫院表示，現在Delta變異病毒肆虐，疫情不能輕忽，麻豆新樓醫院原本外出支援採檢都是自組採檢裝備，有了這座高機動性的行動採檢站，可依需要隨時移動設置，具備深入社區或偏鄉等不定點採檢的優勢，相信對防疫工作很有幫助。