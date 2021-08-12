林靜儀醫師指出膽固醇過高，長期累積下來對心血管的傷害不小。(示意圖/Shutterstock)

作家九把刀岳母打AZ疫苗4天後猝逝，家人已同意解剖釐清死因，但九把刀指出岳母3月時的體檢報告僅有2項膽固醇超標。醫師林靜儀今在臉書發文提醒，「膽固醇高不叫做『只是』，請大家嚴肅看待」，切勿忽視膽固醇過高對身體造成的損傷。

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林靜儀表示，很多人覺得「膽固醇有點高而已，又沒有不舒服」，殊不知血液中過高的膽固醇，尤其低密度膽固醇，是日日夜夜每分每秒在傷害你的血管，膽固醇會引起長期且慢性的發炎反應，形成斑塊，造成血管受損、硬化，甚至發生血管阻塞。

林靜儀呼籲，不要覺得很年輕，就不用擔心膽固醇、血脂肪和血糖，對高膽固醇飲食不設防，年輕時不易察覺對身體的傷害，但到中年之後卻會引發高血壓、心臟梗塞、狹心症、腦血管阻塞等疾病。

林靜儀強調，有膽固醇過高、高血壓的問題，不要說「只是有點高而已」，須遵循醫囑服藥控制，「高脂肪與高膽固醇對心臟血管的傷害是累積的」，就算是小朋友也一樣，家長務必留意小孩的飲食，不可過多攝取含糖飲料和高膽固醇、高脂肪食物。

要預防心血管疾病，須注意飲食，規律運動，避免菸、酒、檳榔，總膽固醇應控制在200以下，低密度膽固醇必須控制在130以下。