台北市警局日前接連爆發松山、北投之亂，讓台北市長柯文哲震怒，要求北市警徹底執行「6年輪調1次」的要求，此次異動人數也成為近15年來最大的一波。柯今日表示，警界本來就有此規定，只是從來沒遵守，這次調度只是把過去沒執行的徹底落實而已。

日前四海幫徐姓成員，因不滿北市松山分局教官楊忠蒞酒後出言辱罵，因此帶10名黑衣人追進松山分局砸毀電腦，前中崙所長許書桓謊稱事發監視器畫面被誤刪，前分局長林志誠甚至開記者會與鬧事者握手言和，此後還爆發北投分局上演黑道風光投案橋段，讓柯相當不滿。

近期北市府公布廉政委員會會議逐字稿，柯直指此案最大問題是「北市的警察局跟黑道關係太好了」，給外界觀感是黑白都混在一起。因此在此案調查完畢後，隨即下令北市警察局落實「6年輪調1次」要求，昨晚頒布高達413人的人事派令。

柯今日受訪時表示，從松山到北投分局都是如此，出問題後就會寫內部檢討報告，後來發現警界本來就有規定，主管職（含警察局股長與各分局組長、主任及隊長）在同一區任職不超過6年，軍隊也是如此，否則做太久就會變成軍閥。

柯說，松山分局那案查一下才知道同個教官做那麼久，印象中好像是12年，雖然做久不一定會老油條，但制度一旦訂了就要遵守，除非覺得制度不對要修改，既然警察明明就有此規定，「那為何從來不遵守？」

「主管職超過6年的大概調了25%。」柯說，幾十年沒在執行的法令，突然有天要求要遵守，當然是個大地震，起初他還問警察局長說，現在要求強制執行會不會震盪太大，局長說分批處理反而製造困擾，變成有的要調、有的不要調，除非一年內要退休，否則一律按規定調動。

柯重申，這次松山、北投分局案的檢討結果，知悉調動是個很重要的原因，因為做久了之後，警察對地方酒店、黑道都太熟悉了，變成朋友關係，既然規定是這樣，這次調度只是把過去沒執行徹底落實而已。