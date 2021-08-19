民進黨前立委許榮淑創立人民最大黨，17日晚間在臉書上PO出和台北市長柯文哲相聚交談的照片，不過照片中8人只有柯文哲沒戴口罩。柯文哲在昨日下午的疫情記者會上解釋，是因為沒吃飯，在吃餅乾就被拍到。對此，台北市議員林穎孟批評，這樣的行為令人震驚遺憾，並質疑，台北市衛生局會裁罰嗎？

林穎孟今（19）日在臉書指出，衛生局才提醒台電大樓有群聚感染，面對疫情不能掉以輕心，作為市長，更應該以身作則，好好做好防疫措施戴口罩才對，怎麼會發生這種事？

既然已經有照片為證，台北市衛生局會裁罰嗎？林穎孟指出，「但現在我們的衛生局長都會莫名其妙被請假，我想應該不敢裁罰柯市長。」可是柯市長被指正後，連道歉、說不好意思都做不到，還硬拗吃餅乾，怎麼會這樣？「實在有點low，令人震驚遺憾。」

林穎孟建議柯文哲，午餐要先吃，就算是吃餅乾，也要趕快戴好口罩。不過網友看了照片後意見兩極，有人認為這種疫情時候開會還安排吃餅乾，真的很匪夷所思，「該罰，望衛生局硬起來」，但也有人說，「不覺得你只能抓這種小辮子很無聊嗎？」

對此，柯文哲昨解釋，因為行程很滿，一個接著一個，助理分批都跑去吃飯，自己還沒有吃飯，乾笑表示，「那時候是在吃餅乾被抓啦」。