高雄小港區宏平路某海鮮熱炒店18日晚間遭民眾檢舉在店外的餐桌並無設置隔板，來店用餐的客人也未保持社交距離，警方到場勸導時，顧客甚至還飆罵三字經，對此，高市府衛生局表示，將針對民眾離開用餐座位未配戴口罩、未配合店家落實實聯制措施等違規行為開罰。

有民眾向警方檢舉小港區宏平路某海鮮熱炒店，店外座位區沒設置防疫隔板，更有約10位民眾圍一桌喝酒聚餐，明顯違反防疫規定，警方到場查看後，當場勸導並開立勸導單，未料，用餐客人竟反嗆在旁拍攝的民眾「皮在癢」、「吃飽太閒」，火藥味相當濃厚，最後遭警方制止，才避免擴大衝突。

警方表示，店家確實有違反防疫規定用餐的情事，已立即請店家停止讓顧客用餐，並告知店家與現場用餐客人違反防疫規定，警方也依照違反防疫事項對店家開出勸導單，後續將相關違反防疫規定情事蒐證資料，移由衛生局認定裁處。另外，現場民眾因不滿被檢舉而有向檢舉人叫罵的情形，警方將依法另行追究辦理。

衛生局指出，雖然目前已降為二級防疫警戒，餐廳也開放內用，但必須遵守同桌用餐須設隔板、桌距保持1.5公尺或使用隔板等防疫措施，隔板高度與材質並沒有限制，物理性屏障主要是阻絕顧客用餐口水或飛沫傳播風險，現階段已強力勸導餐飲業者落實執行，若經輔導仍未改善者將依個案事實及傳染病防治法，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局指出，而針對民眾離開用餐座位未配戴口罩、未配合店家落實實聯制措施等違規行為，高市府警察局將依違反傳染病防治法第36條、37條逕行舉發。