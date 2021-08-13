美國電動車製造商特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）抱怨全球最大的兩家汽車晶片供應商，使特斯拉的生產受到阻礙。

馬斯克發出推文表示：「我們在某些『標準』汽車晶片供應極度吃緊的情況下營運。」

這一則推文是為了回覆方舟投資管理公司執行長凱西．伍德（ Cathie Wood）的發文。馬斯克甚至直接點名，稱「目前為止，問題最大的就是瑞薩（Renesas Electronics）和博世（Robert Bosch）」。

在汽車產業中，馬斯克並非第一個將生產受阻的矛頭指向日本瑞薩電子和德國勞勃·博世公司的人。

今年早些時候，福特將瑞薩工廠的火災事故列為其生產計畫的主要風險。

瑞薩6月初曾表示，3月發生火災的那珂（Naka）廠將在6月中旬前全面恢復生產。對於馬斯克的抱怨，瑞薩尚未發表評論。

福斯汽車此前曾與包括博世在內的主要供應商討論，可能就半導體短缺的損害進行索賠。

博世發言人Annett Fischer表示，博世無法擺脫種種原因造成的半導體元件普遍短缺的困境。該公司在德國德勒斯登市（Dresden）附近價值達10億歐元的工廠6月才剛啟用。該發言人表示，在如此緊繃的情況下，我們正在竭盡全力支持我們的客戶，並將全力以赴盡可能跟上交貨進度。

方舟投資有女股神之稱的伍德，在其推文上分析7月份特斯拉中國製電動車在當地交車大幅衰退的情況。長期看好特斯拉的伍德在推文上表示：中國希望由「本地冠軍」主導該國的電動車銷售，很高興特斯拉向歐洲出口。馬斯克對此回覆表示：「特斯拉在上半季生產用於出口的車，下半季生產銷往本地市場的車」。