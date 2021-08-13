華特迪士尼公司13日在第三季度財報的電話會議上，宣布旗下備受各界關注的影音串流服務 Disney＋ 將於2021年11月在台灣、香港及南韓推出，而日本Disney＋也將在2021年10 月新增大眾娛樂影視內容。迪士尼旗下的影音串流服務已先後在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國上線。

華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可表示：「受惠於消費者對多元化內容的追求，及對迪士尼旗下品牌和角色系列的喜愛，Disney＋在亞太區的市場反響優於預期。我們對各個市場的訂戶增長和業務夥伴的合作感到滿意，並期待透過無與倫比的故事、卓越的創意和頂尖的內容呈現，與亞太區，以至台灣等地更多的消費者互動。」

在泰國，公司的影音串流服務自 2021 年 6 月 30 日推出以來，在所有應用程式商店的下載排名中名列前茅。如今，該服務已成為印尼和馬來西亞領先的訂閱型影音服務。

Disney＋為觀眾提供來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌一系列的熱門電影和影集，其中包括陸續上線的亞太區及本地內容。Disney＋影音串流服務獨家網羅 Disney＋ 原創內容和特輯，包括漫威影業的原創影集《汪達幻視》、《洛基》及 《獵鷹與酷寒戰士》；《星際大戰》系列《曼達洛人》；迪士尼與皮克斯《靈魂急轉彎》；國家地理紀錄片《鯨之謎》；以及《漢密爾頓》等等。

Star則提供數千小時的大眾娛樂節目，從備受觀眾喜愛的節目到全新的原創及獨家節目，應有盡有。Disney＋ 服務目前覆蓋北美、歐洲、亞太區和拉丁美洲等 61 個國家／地區，及支援21 種不同的語言。