台灣疫情從5月中開始升溫，實施長達約3個月的三級警戒，全台內需市場大受打擊，許多商家、攤販大受影響，台北市長柯文哲今（13日）在下午的記者會中表示，從統計數據來看就能發現，這次疫情對經濟的影響比去年還嚴重，捷運運量大幅下降，到現在還恢復不到4月的一半，估計捷運今年虧損50至80億。

柯文哲在下午的記者會表示，台北市的經濟狀況可以看捷運人數最準，因為人流代表金流，過去根據台北市每個捷運站的出入人數變化，可以評估台北市每個地方的經濟狀況，相當準。

柯文哲說明，台北市2019年每日平均運量為216萬，而去年下降至190萬，掉相當多，在過去一年中，直至今年4月，運量差不多維持在190萬至200萬之間，事實上，在去年到今年疫情爆發以前，捷運運量和前年相比，是有降約3%以上，沒有完全恢復。

柯文哲表示，一直到5月中實施三級管制，運量幾乎腰斬，6月僅剩25%，所以看統計數字就會知道，為什麼今年對社會底層的殺傷力比去年還大，去年運量還能維持190萬，但到了6月只有43萬、7月62萬，直到8月目前為止，還沒達到4月的一半。

柯文哲稱，「我們估計捷運今年大概要虧50-80億」，運量到目前為止還只有大概二分之一，所以紓困會非常嚴重，6月的急難救助申請就接近4萬件，較前5個月可見增加165倍，6月緊急救助金發了1.6億。