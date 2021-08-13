謝宜真落水處湧土石流掩埋卡車 再毀已開通路段慘況曝光

高雄市桃源區民代表謝宜真11日上山訪視受困部落，回程遭泥流沖走，消防人員連日搜尋未果，今日（13）搜救時，因下午下起豪大雨，溪流再度驚現土石流，當場淹沒今日開通好的便道，現場1輛卡車遭掩埋、1台怪手遭淹至半個機身、1個工人臨時搭設帳篷也被沖毀，所幸現場人員提早徹提，無人損傷。

根據公路總局甲仙工務段所提供的現場影片，原本搜救人員已在溪流處開通1條300m的便道，但因土石流泥流造成流失100m；當時第三區養護工程處處長吳昭煌下午3時10分督導明霸克露橋搶修進度，因為發覺上游天空突然轉陰，研有發生土石流可能，立即請施工廠商停工並迅速撤退，並通知救難人員迅速離開土石流區。

搜救現場因下午下起豪大雨，溪流再度驚現土石流，當場淹沒今日開通好的便道，現場1輛卡車遭掩埋、1台怪手遭淹至半個機身、1個工人臨時搭設帳篷也被沖毀。（交通部公路總局甲仙工務段提供）

陳正偉說， 3時37分時土石流泥流已淹沒今日已整理完成的臨時便道，整個過程不到2分鐘，所幸搶修人員皆已及時撤退，現場留有一部卡車遭土石淹埋，另有一台怪手淹至半個機身高，另外甲仙工務段替救難人員搭設的帳篷也遭沖毀，所幸現場工程人員及救難人員均已撤退至安全地區，若在晚30秒撤退恐將發生嚴重憾事，後果難以想像。