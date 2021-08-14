農曆7月為鬼月，民間上流傳許多無法解釋的「恐怖故事」，社會科補教名師陳啟鵬在電視節目《新聞挖哇哇》分享，嘉義桂潭舊名「鬼仔潭」，流經的朴子溪在過去有不少抓交替的軼聞，甚至經過寫進史料《諸羅縣志》成為官方認證的鬼故事。

陳啟鵬分享，現今的嘉義桂潭舊稱為「鬼仔潭」，為朴子溪流經形成水潭，河道十分寬廣，而該地區屬於南北交通要道，在陸橋建立之前，居民必須涉水而過，因此時不時就會發生民眾失足溺斃的意外，並流傳著水鬼抓交替的傳說。

陳啟鵬說，早在清朝康熙年間出版的地方史料《諸羅縣志》即有記載關於鬼仔潭的故事，記載上指出，若在鬼仔潭溺水死亡的鬼魂需輪值一年，一年後才可投胎轉世。

陳啟鵬提及，曾有一團戲班收下大筆的訂金，接下要徹夜演戲的邀約，當日樂隊、戲班子在舞台上不間斷的演戲，台下也坐滿觀眾，卻發覺時間沒在流逝，遲遲沒有天亮的跡象。

陳啟鵬透露，當時一名樂隊團員察覺有異，便開始演奏起佛教曲調的樂曲，豈料，台下觀眾鳥獸散，緊接著就聽見「噗通」、「噗通」的落水聲，一眨眼的時間天色轉亮，戲班環視周圍環境才驚覺，演戲的地點在鬼仔潭的旁邊，伸進口袋撈出當初收下的大筆訂金，也全變成了鬼所使用的紙錢，事後團員面面相覷，奔向走告千萬不能接受徹夜演戲的邀約。