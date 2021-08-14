第六輪高端疫苗下周一（16日）開放民眾預約，預計在8月23日至8月29日施打，中央流行疫情指揮中心今也公布符合預約資格的3類對象，結果竟然只開放給36歲以上的人打，讓網友在PTT上狂吐槽「你以為你只剩下高端可以打？抱歉，35歲以下連高端都沒得打。」讓不少人看了大嘆，20歲至35歲的人，真的什麼都沒有。

陳時中今在記者會上公布，第六輪高端疫苗，符合預約資格的對象為「65歲以上年長者」、「20至64歲的第九類對象」以及「36歲至64歲的一般民眾」。

一名網友今天在PTT發文表示，台灣進口疫苗庫存不夠打，第六輪開打高端，指揮中心今天公布符合接種資格的對象，仔細一看竟然只開放給36歲以上的民眾施打，讓他感嘆地說「你以為你只剩下高端可以打？抱歉，35歲以下連高端都沒得打。還在那邊等高端？抱歉，你們什麼疫苗都沒有，繼續慢慢等吧！」

貼文立刻引起網友討論，「20歲至35歲的人，真的什麼都沒有」、「現在順序到底是怎麼安排的」、「你各位連高端都沒打得打」、「年輕的韭菜們連高端都沒得打，真可憐」、「連高端都不給八年級打」、「想打也打不到，根本飢餓行銷」、「連高端也排擠我，國家級邊緣人！」

但也有網友忍不住吐槽說，還好我今年還沒有36歲，高端疫苗的部分就先讓給七年級生享用了，「我OK，你先打！」