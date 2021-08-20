第六輪高端預約今中午截止，將在8月23日開打，但有許多民眾仍在觀望，無法下定決心。對此，一名網友認為，大家糾結的主因是目前政策規定不能混打，因此現在選高端豈不是把自己未來的路封死了？貼文引起眾人討論，不少人表示，現在就是不確定有效否，如果三期保護力資料出來是有效的，那大家就會主動預約了。

一名網友昨天在PTT上發文表示，先撇開高端疫苗究竟有沒有效，棘蛋白疫苗的副作用較小，但為何很多人還是不去打？他認為主要的原因是目前政策不能混打，所以現在打高端，以後就一定要打高端。

該網友指出，如果政策改成可混打，也許會有更多人預約，畢竟現在打高端雖不知效果，但優點是副作用小，若疫苗有效那就賺到，沒效還能混打國外的疫苗。而且混打完一劑國外的疫苗，至少染疫後不至於重症，之後若有機會再去國外補打第三劑。

該網友認為，如今選高端就等於是把後面打其他疫苗的路給封死了，一個不確定效果怎麼樣的疫苗，畢竟大家也不是傻子，為什麼要賭上自己未來的機會在上面？

貼文引起網友討論，「根本就不知道有沒有效力，為什麼要打？」、「高端最大副作用，把其他疫苗的路封死」、「三期保護力數據出來我就預約，這麼簡單的道理都不懂」、「真的不知道有沒有效」、「高端保護力資料都生不出來，我為何要放一個來路不明的疫苗進入身體？」

但也有網友認為，疫苗沒有效怎麼可能不開放混打，那打到沒有效或是效果不好的疫苗，不就等死？這有可能嗎？現在打疫苗，如果接種者發生嚴重副作用，也是可以改打其他廠牌的疫苗，沒道理如果疫苗沒效或效果差，政府會不給你補。

另有網友表示，如果疫苗真的沒效就會開放混打其他疫苗，這件事情其實很難說，因為有沒有效果是政府認定的，也就是說如果你們相信政府的審核，那你現在應該已經相信高端了，反之若不信政府的人，也沒理由相信政府未來會給公正的審核。