恐怖Delta侵襲，為世界帶來新一波的疫情，各國爆出突破性感染的案例，對此，胸腔科醫師蘇一峰引述冰島研究指出，發生Delta突破性感染機會由高到低為嬌生、AZ與mRNA疫苗，並表示，隨著變種病毒越來越強，還好我們有全球最強的高端疫苗，任何病毒都逃不出手掌心，引起網友熱烈討論。

蘇一峰昨在臉書發文表示，冰島研究指出，發生Delta突破性感染的機會，由高到低各廠牌的排序為嬌生、AZ、mRNA疫苗。因此，冰島政府決議過去打嬌生的人，可補混打一劑mRNA疫苗，以增加抵抗力。

蘇一峰也說「變種病毒越來越強，還好我們有全球最強的高端疫苗，任何病毒都逃不出手掌心。」引起網友熱烈討論，「保護力難以想像」、「真心希望打兩劑AZ的醫療人員，可以補打一劑莫德納或BNT」、「看來混打才是對付Delta的策略」。

蘇一峰指出，美國洛杉磯的疫情報告發現，六月兩劑完整疫苗的感染者已經佔新感染者的2成，該區域有一半的人接種兩劑疫苗。完全接種疫苗佔新感染者比例快速上升，五月11%、四月5% 和三月2%，大家還是趕快打疫苗，因為可以防止重症。