新北市長侯友宜今（14日）主持防疫會議說，待中央公布後，會配合加碼，創造更高的效益。（陳慰慈攝）

新冠肺炎疫情衝擊各產業，行政院推五倍券政策，地方是否加碼，新北市長侯友宜今（14日）主持防疫會議說，待中央公布後，會配合加碼，創造更高的效益。

侯友宜表示，這段時間傷害最深的就是庶民經濟，新北市一定朝讓庶民經濟加碼，帶動更高效益的方向來走，面額調整上已有經驗，今年待中央公布後，會配合加碼，創造更高的效益。

侯強調，只要中央速度快，地方加碼一定配合更好，中央趕快做出來，新北市政府已經準備好，中央一公布，地方配套就會出爐。