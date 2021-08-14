地方加碼五倍券振興 侯友宜：待中央公布配合加碼 15:332021/08/14 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院擬推「振興五倍券」，民眾以可以新台幣1000元換5000元，全國實體店家、攤商皆可使用。(示意圖，粘耿豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（14日）主持防疫會議說，待中央公布後，會配合加碼，創造更高的效益。（陳慰慈攝） 新冠肺炎疫情衝擊各產業，行政院推五倍券政策，地方是否加碼，新北市長侯友宜今（14日）主持防疫會議說，待中央公布後，會配合加碼，創造更高的效益。 侯友宜表示，這段時間傷害最深的就是庶民經濟，新北市一定朝讓庶民經濟加碼，帶動更高效益的方向來走，面額調整上已有經驗，今年待中央公布後，會配合加碼，創造更高的效益。 侯強調，只要中央速度快，地方加碼一定配合更好，中央趕快做出來，新北市政府已經準備好，中央一公布，地方配套就會出爐。 五倍券直接發 黃偉哲：行政院接地氣 10英系立委為5倍券跳出來 李正皓︰蔡英文一句話爆玄機 #加碼 #新北市 #配合 #五倍券 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券免費領 黃敏惠：希望政府簡政便民讓民眾趕快領到 12:192021/08/14 生活 政院擬規劃五倍券免費領 嘉義縣長：研議方案鼓勵在地消費 11:132021/08/14 生活 五倍券改了 綠營「這些人」昔轟馬英九消費券 自打臉說詞曝光 09:592021/08/14 政治 攜手百貨賣場 竹市府推5倍券加碼優惠 04:102021/08/14 地方新聞 睽違96天 新北首度迎來真加零 04:102021/08/14 地方新聞 新聞幕後》全民免費領五倍券 英系面聖 用經濟成長率替政院解套 04:102021/08/14 焦點要聞 才＋0一天 新北今又傳出有確診個案 10:162021/08/14 生活 行政院五倍券政策急轉彎 朱立倫：直接發現金 12:252021/08/14 政治 綠委內鬥覺醒 百姓欲哭無淚 04:102021/08/14 時論廣場 蔡總統先拋做好溝通 英系立委隨後串聯出招 政院急轉彎 全民免1000 五倍券直接領 04:102021/08/14 焦點要聞 急轉彎 全民領五倍券 免付一千 04:102021/08/14 財經要聞 生活熱門新聞 年輕人見高端預約資格秒心寒 35歲嘆：真的什麼都沒有 - 生活 七夕激情交戰手冊曝 醫勸：愛愛3姿勢超危險 - 生活 月付妻22萬生活費嫌不夠 醫師崩潰：我1年只休7天 - 生活 疫苗見底 傳BNT提早到貨 陳時中一句話回應 - 生活 5倍券不夠 各縣市加碼一次看 沒跟到虧大了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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