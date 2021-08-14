在「李登輝祕錄」新書發表會中，李登輝基金會董事長李安妮表示，當她讀到父母親互動，特別是母親曾文惠在書中的片段時，會激動甚至想偷偷流淚。（姚志平攝）

李登輝基金會今舉行《李登輝秘錄》中文版發表會；書中透露，當時主張「李登輝成為總統既已無法改變，絕對不可再將實權交給台灣人」的重量級政治人物返台，那就是蔣介石的夫人蔣宋美齡。

李登輝基金會董事長、李登輝女兒李安妮在發表會上表示，當她讀到父母親的互動，以及母親曾文惠在日本歷史小說家司馬遼太郎寫下俳句等段落，偷偷掉了眼淚。而父親來不及說的遺言是「台灣民主要更深化、台灣人民要更團結」。

《李登輝秘錄》作者是曾任《產經新聞》台北支局長的河崎眞澄，李安妮說，此書日文版寄到了台灣要送給父親。但在同一日晚間，父親安息主懷，因此無緣見到出版，或許是上帝的安排，原本預計去年9月發行的《李登輝秘錄》中文版，因緣際會下選擇在父親逝世週年時出版，也讓她有機會為本書撰序。

書中《來自蔣宋美齡的政治壓力「Listen To Me」》提到，蔣經國去世，台灣人李登輝在1988年1月13日繼任總統，完全是偶然。「即使從我口中說出『我是總統』，也不會有人理會，大家只是表面上服從，實際上根本就不當一回事。我只是一個沒有任何實權的總統。」李登輝回憶；學習蔣經國的中國式政治手法，以及掌握人心的技巧。這是當時他手上唯一的資產。

李登輝更每天前往放置蔣經國遺體的忠烈祠低頭膜拜。這些姿態都是為讓大家看到：「李登輝沒有自己的路線，只是遵循蔣經國鋪好的路線。」他要讓對台灣人總統的反彈降到最低，這是李登輝內心最大的想法。

提到蔣宋美齡，李登輝繼任總統時，她約90歲。李登輝收到蔣宋美齡傳來的訊息：「國民黨主席人選延後決定！」李登輝相信，蔣宋美齡是覬覦著國民黨黨主席的大位。當時的國民黨黨主席掌握有操控總統的絕對權力。

就任總統又接下代理黨主席的李登輝，一方面用年輕外省人當親信，另一方面也低姿態取得大老支持，終於在1988年7月正式取得國民黨黨主席的位子。

文中還提到，曾在白色恐怖時期因冤獄遭關押的本省人郭振純曾提出質疑，「台灣人的李登輝為什麼要依靠獨裁者蔣經國？這件事他絕對無法接受。」

作者說，他詢問李登輝的看法時，李並未回答，僅說出一段蔣經國的軼事；極少批評蔣氏父子的李登輝說，「擔任政務委員時，彰化發生水災，抵達受災地區的蔣經國直接踏進泥濘的水中，認受災狀況 ，當時一起同行的我親眼見到，我覺得那絕對不是刻意的表演，而是以平民的角度所採取的行動。」李還強調，「如果是蔣介石，絕對不會親自踩進泥水。」

河崎真澄今透過影片表示，李登輝辭世以來的這一年，國際社會與台灣的關係急速出現重大轉機，這完全是「民主先生」背後支撐的結果；「死孔明嚇走活仲達」，在這裡他不方便清楚說「活仲達」是誰，不過感覺似乎李登輝自己周密地考慮自己的辭世時機，即便辭世，仍然心繫台灣與日本奉獻個人最後的氣力。