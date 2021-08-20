美軍撤出阿富汗、當地變天由極端組織「塔利班」（Taliban）掌權，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也棄國逃離。民進黨前主席施明德拋出「防總統落跑」議題，引發各界熱議。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，防疫視同作戰，5月疫情爆發執政黨官員先打AZ疫苗，缺莫德納疫苗又是官員享特權優先施打，從這2件事可見，執政黨連病毒都怕得要死遑論戰爭，那些死忠的覺青真可憐被賣了還幫數鈔票。

楊植斗19日在臉書發文表示，阿富汗改朝換代總統搶先落跑，引發國內討論，大家都想知道總統蔡英文的態度，究竟兵臨城下是戰還是逃？楊直言，大難一來，逃命是人之常情，但問題是：「誰能上飛機？」有不少阿富汗人民，為了逃離塔利班的統治擠爆機場，甚至傳出鑽進飛機的起落架被活活夾死的慘劇。

楊植斗指出，防疫視同作戰，稍微用點心觀察一下當今政府的惡劣，就能推敲戰時的狀況。5月疫情一爆發，官員插隊先打AZ疫苗；缺莫德納疫苗的時候，又是政府官員享特權，排在4週接種的優先順位。「連病毒都怕得要死，哪天兵臨城下，你還指望他們留下來陪你？」

對此，楊植斗諷刺挺綠覺青們真的「好傻好天真」，尤其「最可愛的」是那群護航民進黨政府的網友，國際疫苗都被官員打光了卻歡欣鼓舞的預約高端，「被賣了還幫忙數鈔票，醒醒吧覺青！台海戰爭，林飛帆丶丁怡銘有飛機可以逃，你有啥？」

美國撤軍阿富汗引發朝野論戰，蔡英文18日表示，「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心」。強調只依賴別人保護，不是我們的選項；蔡更意有所指強調，仰賴對台灣不放棄用武力的人一時的善意或施捨，更不是我們的選項。