我邦交國海地今天(14日)發生了規模7.2的超大地震，目前傷亡人數尚未明朗，但在推特上影片已經流出，不少房屋倒榻，瓦礫散落一地，現場更是煙霧瀰漫，有如戰爭現場，畫面讓人怵目驚心。

這起規模7.2地震發生在14日早上8點半，撼動加勒比海海域，其震央甚至位於海地內陸，震源深度僅10公里，據傳已經出現死者，但詳細傷亡人數仍待調查，美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）也在當地時間上午9點19分，針對海地發布海嘯預警，警告恐有3公尺的巨浪來襲。

🚨#BREAKING: A large earthquake 7.2 has struck in Western Haiti reports of extreme damage with multiple injuries



📌#Haiti



Right now The Tsunami Warning Center has issued a Tsunami Threat for the country of Haiti after a magnitude 7.2 earthquake rocked the country this morning pic.twitter.com/KGQRJRvLpP — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 14 2021

Tranbleman jeremie pic.twitter.com/Ak22I9RZOe — JCOM Haïti (@JCOMHaiti) August 14 2021

Collapsed structures in the aftermath of the quake. #Haiti was earlier struck by 7.0 #earthquake in 2010 which killed more than 220000 people. Prayers for people for Haiti. #haitiearthquake pic.twitter.com/67wIolkOz7 — Adnan Faheem GPHR SPHRi SHRM-SCP (@AF2311) August 14 2021

海地大地震後，推特上也瘋傳海地地震與震後影片，透過影片可以看到，當地大量民宅倒塌，馬路上全是碎石與瓦礫，煙霧瀰漫，有如戰爭現場。

此次強震也讓人回憶起11年前的2010年1月12日，當時海地首都太子港西南方25公里，發生規模7.0大地震，震源深度僅13公里，該次地震對海地造成毀滅性打擊，據估計死亡人數超過22萬人，甚至可能高達31萬。