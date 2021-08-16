今年的振興5倍券行政院擬將直接發放，不用另外繳納1000元，遭人質疑這與過去的消費券有何區別；對此，立委陳亭妃強調兩者有相當大的不同，「因為5倍券有加乘、加倍的效果」；這個說法讓國民黨青年部副主任詹為元超傻眼，直呼難道改個名字效果就不一樣？「她有帶腦袋出門嗎？」

針對外界對於5倍券的質疑，陳亭妃表示，消費券純粹就是讓民眾進行消費；但是振興五倍券則是有加乘、加倍的效果，並藉此刺激、活絡整個市場經濟。對於消費者、商家而言，這將是利多且雙贏的局面。

陳亭妃的說法讓詹為元不以為然，表示5倍券與消費券內容一模一樣，唯一差別只是你們又多花人民的納稅錢變5000元，但是民進黨卻說兩者目的不同，但在他眼中這兩者之間不過是名字不同罷了。

詹為元更諷刺表示，照民進黨的邏輯，如果把券的名字改為「促進經濟起飛人人賺大錢超級有錢券」，這樣不就可以說「有錢券」才能真正讓大家真正富有，而且都是我們政府的功勞嗎？說這種話的人腦袋真的有袋出門嗎？請不要把選民當笨蛋可以嗎？