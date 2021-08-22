【愛傳媒葉元之專欄】前幾天有醫護人員告訴我，他們遇到許多沒有登記高端，卻收到高端預約簡訊的民眾。

當我還在查證的時候，指揮中心8月20日自己承認錯誤，解釋說可能是因為民眾手機號碼留錯，或是有新疫苗出來，系統會自動勾選所有新疫苗。這種說法，您相信嗎？

首先，醫護人員是告訴我，他完全不相信電話留錯的說法。他核對過病人的簡訊，絕非電話錯誤，認為指揮中心在亂帶風向。再者，過去幾輪的預約簡訊，為何就沒有出現這麼大量手機號碼留錯的狀況？怎麼只有高端的預約簡訊才會出現？

至於系統會自動勾選所有新疫苗，更是無稽之談。如果是這樣，所有曾經參與過意願登記的人，全都應該都會收到簡訊，為何只有一部分人收到？而且這系統那麼爛，不就打臉號稱IT大臣的唐鳳。系統發簡訊也是要錢的，政府不用有人負責嗎？

反正只要扯到高端，怪事就特別多。為了高端，政府已經賠上了他們僅剩的聲譽。但民眾不是笨蛋，政府越這樣搞，大家對高端越沒有信任。

新北市20歲到35歲的年輕人，只有4%選擇打高端，與其為了高端搞東搞西，政府還是趕快多催一些國際疫苗來台吧！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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