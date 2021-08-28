PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

行政院長蘇貞昌力推五倍券，原擬讓民眾「花1千換5千」，卻連黨內都反彈，後終採「免付1千」方案，一套10張共5000元，9月下旬開放登記「預約」紙本及預定數位券綁定、10月上旬領取使用，期限至明年4月。但五倍券「改版」後成了網路熱議的數學題，網友對名稱仍叫五倍券相當不解，紛紛質疑到底是哪裡「五倍」？對此，有人認為是：「債留五倍」。

在民進黨內英系、正國會立委聯名抗議後，行政院院長蘇貞昌拍板，今年五倍券不必像去年三倍券，人民須自掏1000元兌券。國發會26日在行政院舉行的記者會中報告說明，今年登記管道有數位個人綁定、數位共同綁定、紙本預約則有中華郵政預約等。

行政院政務委員唐鳳也表示，數位支付可自行到數位支付平台預約，而即便是要到郵局領取紙本券，也須先在預約平台預約，而該平台也負責各部會加碼的振興券抽取。總之，民眾都可領取「5000元」的五倍券。

網友對五倍券名稱大表不解，認為既然免掏1000元就不該再用此名，更在PTT論壇發文《五倍券的五倍什麼的五倍》求解。此文迴響熱烈，吸引大批網友留言，紛紛表示：「債留五倍」、「希望五倍」、「信心五倍」、「5000除以被罵到不用付的那個0元就是五倍」、「5000÷0=5（倍），數學老師今天請假了嗎？」「不叫五倍券那跟以前的消費券有不一樣的地方嗎？」「黨說五倍就五倍」。