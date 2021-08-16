國產(2504)積極活化資產，旗下的花蓮市美崙溪畔的濱海地區約3000坪基地開發大型國際特色飯店正式開跑，聘請前君品、西華飯店總經理夏基恩(Achim Wilkin)，為國產旗下關係企業總經理，啟動實質開發進程，現已取得建築執照，預計5年左右時間完成開發興建。

國產建材花蓮美崙溪畔大型國際特色飯店申請開發面積約3,000坪，基地就在花蓮美崙溪畔的濱海地區，可觀看一望無際的海洋，身處花蓮市精華區，預計興建11層樓，包含近200個房間、3間主題餐廳以及泡湯SPA等設施。

國產建材集團表示，目前已經延攬非常豐富經驗的夏基恩（Achim Wilkin），擔任國產旗下關係企業總經理，過去他從德國高級飯店Bristol Hotel Kempinski開啟職場生涯後，歷經美國、香港等地飯店的經理人歷練，而且長期擔任台灣的君品、西華等知名國際飯店總經理，由他來打造該大型國際特色飯店是非常合適的，現該基地已經取得建築執照，預計5年左右時間興建完成，將可為集團的營運與獲利帶來穩定成長發展，也可以為花蓮地區的觀光發展貢獻一股強而有力的動能。