勞動部今(16)日公布最新勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計，事業單位計4702家，實施人數5萬7781人，比8月2日公布的疫情來最高4388家、5萬6687人增加314家及1094人，繼上周疫情來首降後，本周再創新高。（本報資料照）

勞動部今(16)日公布最新勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計，事業單位計4702家，實施人數5萬7781人，比8月2日公布的疫情來最高4388家、5萬6687人增加314家及1094人，繼上周疫情來首降後，本周再創新高。勞動部說明，由於7月底後交通部未有進一步紓困方案，旅行業者依舊選擇通報實施減班休息，成了這次主要增加的行業別。

據勞動部統計，本周公布實施減班休息家數較上周增加255家，人數增加2449人，家數部分批發零售以、住宿餐飲業及旅行業分別較上周增加70家、55家及97家為多，製造業及運輸倉儲也有微增；人數方面，以旅行業增加1393人為多。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這次旅行業的上升，主因為交通部紓困4.0補貼觀光產業、旅宿業者等只有今年5到7月，7月底至今未有新的紓困方案出來，許多業者選擇依法通報實施減班休息，這也是本周整體家數與人數增加的原因。

住宿餐飲業部分，餐飲業因為降二級開放內用，情況有好轉，不過住宿和旅行業類似，且解封以後民眾大多前往東半部景點，西半部旅宿沒有明顯好轉，因此一樣有業者申請實施減班休息。

運輸倉儲業部分，雖然還是有部分業者實施減班休息，但有一家500多人的客運業提早撤回實施減班休息，預估9月開學後，客運實施減班休息的人數會再下降，但不只是運輸業，人潮回流對各行各業都會有影響，但要真的出現明顯好轉，還需要一段時間。