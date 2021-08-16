宋姓潛水教練參加心儀女子的聚會，並利用2人獨處機會，藉酒壯膽向女子告白，未料遭女子拒絕。宋男心有不甘，一氣之下竟硬上女子得逞，挨告後雖深表悔意，但最終未與女子達成和解，台北地院審結，依強制性交罪判他3年1月徒刑，可上訴。

判決指出，宋男前年從南部北上，參加女子及友人的聚會，女子並租下1間套房供彼此住宿，11月2日凌晨2人一起在房內喝酒，宋男鼓起勇氣告白，遭女子拒絕後，竟翻臉強壓女子撫摸，更不顧女子反抗，進一步性侵得逞。女子不甘受辱，案發後趕緊打電話求助，在友人陪同下驗傷報警。

宋男挨告後承認犯行，律師則辯護稱，宋男一時衝動，但犯後知過悔悟，態度良好，只是因為防疫期間不想打擾女子，才沒有進一步洽談賠償及和解，建請法院依「情堪憫恕」減刑。

合議庭認為，宋男惡性非輕，造成女子心理創傷，迄今仍未與女子達成和解或取得原諒，且女子指稱宋男案發後曾企圖以酒醉理由合理化犯行，難認本案有「情堪憫恕」的情況，但考量宋男已經戒酒，以避免憾事再發生，足認其有悔意，依法判刑。

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