想當富翁就靠這次 威力彩獎金上看17.5億元 頭獎號出爐 20:552021/08/16 中時新聞網 呂承哲 、中時、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎連摃39期，16日頭獎上看17.5億，晚間士林一家彩券行外排滿購買人潮，試試自己的手氣如何。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎連摃39期，16日頭獎上看17.5億元，各地湧入大批購買人潮，試試自己是否有機會成為億萬富翁，若今天有民眾幸運一注獨得，將拿下今年以來最高單注獎金。第110000065期威力彩開出，第一區獎號由小至大分別為：02、14、16、24、27、29，第二區獎號為：07。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 威力彩頭獎連摃39期，16日頭獎上看17.5億，晚間士林一家彩券行外排滿購買人潮，試試自己的手氣如何。（鄧博仁攝） 威力彩頭獎連摃39期，16日頭獎上看17.5億，晚間士林一家彩券行外排滿購買人潮，試試自己的手氣如何。（鄧博仁攝） 威力彩頭獎連摃39期，16日頭獎上看17.5億，晚間士林一家彩券行外排滿購買人潮，試試自己的手氣如何。（鄧博仁攝） 永慶房屋海外旅遊獎勵碰疫情改發獎金 發送超過千萬元！ 連40槓 威力彩今晚頭獎未開出 下期獎金上看21.5億元 #獎號 #想當 #這次 #威力彩獎金 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第12號颱風奧麥斯明恐生成 變天時間出爐 08:052021/08/16 生活 威力彩飆破17.5億元！4星座財氣旺 有機會中獎 10:102021/08/16 運勢 不捨海地遇強震 大坂將捐獎金賑災 04:102021/08/16 運動天地 謝忻突宣告「退出演藝圈」 一張照洩決定關鍵 15:152021/08/16 娛樂 孩子成績不是父母的教養業績 但分數真的不重要嗎？ 12:232021/08/16 健康 他失業當清潔工養家 下秒竟獨得頭獎16億 10:092021/08/16 搜奇 美軍撤離 大陸學者：中國不會介入阿富汗內部事務 11:172021/08/16 兩岸 威力彩頭獎17.5億元 下午3點至5點財運最旺 13:532021/08/16 財經 鐵砧山東北側坍塌 吳敏濟爭取災害準備金固山 13:472021/08/16 生活 這次不是「狼來了」中友百貨進駐彰化市 民眾好期待 17:222021/08/16 生活 Fed評估三個月內縮減QE 2022年中退場 21:142021/08/16 財經 財經熱門新聞 東南亞疫情炸開 全球經濟驚現恐怖危機 - 財經 要成本還是效能？台積電客戶洗牌 台美晶片巨頭搶老三 - 財經 台股摜破半年線 內資殺盤更兇猛 外資搶低撿這10檔 - 財經 台股狂跌 有人撿鑽石 老手曝這幾檔錯殺股最看好 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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