威力彩頭獎連摃39期，16日頭獎上看17.5億元，各地湧入大批購買人潮，試試自己是否有機會成為億萬富翁，若今天有民眾幸運一注獨得，將拿下今年以來最高單注獎金。第110000065期威力彩開出，第一區獎號由小至大分別為：02、14、16、24、27、29，第二區獎號為：07。

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威力彩頭獎連摃39期，16日頭獎上看17.5億，晚間士林一家彩券行外排滿購買人潮，試試自己的手氣如何。（鄧博仁攝）

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