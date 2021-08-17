台灣目前疫苗存量嚴重不足，儘管日前才有24.9萬劑莫德納抵台，但仍是杯水車薪；而民間採購的BNT疫苗何時來，則讓國人十分期待。台北市議員徐巧芯表示，她近日與里民聊天，發現民眾真的非常想要打到疫苗，就連國一生都表示要捐零用錢給慈濟，因為他們幫忙買到疫苗，更說「這個錢他一定要自己出。」

徐巧芯16日在政論節目「關鍵時刻」中指出，目前民間採購的BNT疫苗是12歲以上青少年唯一可以施打的疫苗，而指揮官陳時中也定調，BNT進口後將優先給學生族群施打。

許多年輕朋友至今都沒有疫苗可以打。徐巧芯指出，她與里民互動時也可以感受到，年輕族群在疫苗的問題也感到相當無助，對於民間採購的BNT相當期待；她更指出，有里民說他國一的孫子想要自掏腰包買疫苗，要拿自己的零用錢捐給慈濟。

徐巧芯表示，這時她才知道，台灣13到18歲的年輕小朋友是非常想打疫苗的，不然不會想要自掏腰包感謝慈濟，更說出「這個錢一定要自己出」這種話。