蘇揆南下視察嘉義糖鐵｜2021.08.17

隨著美國宣布撤軍阿富汗，民兵組織「塔利班」迅速攻占各大城市，火速拿下首都喀布爾，逼迫阿富汗政府將政權移轉，當地情勢引發國際關注。資深媒體人趙少康昨在臉書詢問總統蔡英文，兵臨城下的如果是台灣，會選擇走人還是拚到最後？蘇貞昌今（17）日受訪時表示，不怕被殺、被關，一定會守護這片土地。

趙少康昨在臉書發文，拿阿富汗變天比喻台灣，詢問總統蔡英文「如果被兵臨城下的是台灣，你的選擇是辭職走人還是拚到最後一支掃把？ 」今日蘇貞昌被問到，如果真有那天，總統跟院長也會走人嗎？他表示，過去戒嚴時期我們不怕被殺被關，現在也一樣，一定守護這個國家、守護這片土地，且阿富汗是因內部亂，外部想要幫忙也沒辦法，唯有自助才能人助。

針對振興券「家戶綁定」及前立委姚文智建議可發給每人一張面額5千元的紀念紙鈔等意見，蘇貞昌表示，大家都注意到五倍券振興，非常的好，我們注意到各方的意見，會整合出最好；他強調，五倍券就是限期使用的現金，且會「長胖長高」，因為廠商會加碼，地方政府都說要加碼跟進，所以五倍券會有很大的振興效果，兼有紓困的作用，希望大家熱烈期待，各方也都準備好各種加碼、刺激折扣的方案，今年也會有數位的部分，大家可以期待，我們一定會做更好。

至於最後決定全民免付1千元，是否因總統、黨內立委要求才被迫轉彎？蘇貞昌說，過去政府各種政策的形成，但有時候當政者不會注意到民意反應，民進黨政府就是最注意民意及接地氣，政府在形成政策的過程中，會從各種資料及資源做考量，民意代表在地方也會接觸到各種民意反映。

蘇貞昌說，民進黨在決策的過程中會有多元意見，但是大家會從各方面妥善考量溝通後，就像昨天特別邀請黨籍立委，到政院進行行之有年的行政立法協調會報，最後做成既接地氣、符合民意，同時又能振興兼有紓困的五倍券。