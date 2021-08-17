美軍撤離阿富汗讓阿富汗政權落入塔利班手中，大量民眾逃離阿富汗。中廣董事長趙少康表示，台灣要認清美國不可靠的，不能都靠美國，現在軍備雖然靠美國，但台灣不能假定中共不會打台灣，自己要做好準備。

趙少康說，美國拋棄盟友已不是第一次，過去美國拋棄了國民黨，一直要國民黨跟共產黨和談，結果把大陸給談掉了，然後發表白皮書罵國民黨；美國也叫南北越在巴黎和談，結果越南丟了又罵南越；2020年美國跟塔利班談，又要塔利班跟阿富汗政府談，結果談談打打又把阿富汗給打掉，再罵阿富汗政府腐敗。

趙少康說，這可以看出美國這國家沒什麼耐性，短期作戰比如斬首行動還是可以的，要他打長期戰爭就很困難，因為他們自己國內輿論都不會支持，現在美國策略就是全球撤兵，就連海地總統被殺，請美國派軍人維持秩序，海地在他後門，他都不肯。

趙少康說，要認清美國是不可靠的，不能都靠美國，都靠美國的結果就是美國可能隨時拔腿就跑。現在兩岸最重要的是維持和平，台灣還是要有一定的防備能力，不能假定中共不會打台灣。

至於行政院長蘇貞昌說，台灣只要內部不亂，就能對抗外來侵略。趙少康則反問，台灣有亂嗎？台灣有叛軍發動游擊戰嗎？不能說在野黨有不同意見就叫亂，那民進黨是在野黨的時候不是更亂？美國前總統川普叫拜登下台，這叫亂嗎？這是民主國家常態，客觀形勢來看，台灣並不亂。