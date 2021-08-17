因新冠變種病毒病例激增，引發對經濟數據疲軟的擔憂，銅價在上一個交易日創下近2周以來的最大跌幅。但銅常被用於可再生能源及電動車使用，可穩固的基本面需求，進一步抵消了投資者對疫情的擔憂，致倫敦(LME)銅價周二反彈上揚。

周二(8/17)截至台北時間11:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.29%，報每公噸9,469.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,474.5美元高點。(商品行情網)