《商情》看好基本面需求前景 期銅反彈上揚 13:252021/08/17 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠變種病毒病例激增，引發對經濟數據疲軟的擔憂，銅價在上一個交易日創下近2周以來的最大跌幅。但銅常被用於可再生能源及電動車使用，可穩固的基本面需求，進一步抵消了投資者對疫情的擔憂，致倫敦(LME)銅價周二反彈上揚。 周二(8/17)截至台北時間11:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.29%，報每公噸9,469.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,474.5美元高點。(商品行情網) 《商情》美元走跌 上周五期銅價上揚 《基金》台股修正期入市 分散風險為上策 #上揚 #擔憂 #銅價 #LME #基本面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》經濟數據不佳 支撐紐約期金收1周高點 09:442021/08/17 財經 《韓股》KOSPI續挫 韓元貶至11個月低 12:342021/08/17 財經 台積電壓盤 台股早盤在平盤附近震盪 09:192021/08/17 財經 《期貨》三大期指皆紅 8月台指期開高76點 09:102021/08/17 財經 《半導體》神盾轉型ing 外資砍價到百元 10:352021/08/17 財經 不斷更新》聯亞藥股價腰斬 早盤崩跌5成 高端逼近漲停 09:062021/08/17 財經 《熱門族群》榮科遭母公司處分淚跌停 金居掃颱風尾 14:502021/08/16 財經 《美股掃瞄》美股消息面：經濟數據差、美元升、黃金漲、原油跌 09:102021/08/17 財經 台股失守半年線 8月來融資大減逾181億、融券增近4萬張 04:102021/08/17 財經要聞 《商情》經濟前景黯淡 亞洲天膠多跌 10:182021/08/17 財經 搶黨魁拉大老挺 朱江卓仙拚仙 04:102021/08/17 政治要聞 財經熱門新聞 台股暴殺玻璃心碎了 韭菜狂洗1星負評洩憤 長榮、陽明都受害 - 財經 台電總處一週2確診案例 百名員工安排PCR並居家辦公 - 財經 - 中央社 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 台股狂殺近200點 收16661點 成交量剩不到3000億 - 要聞 創紀錄 台塑集團今年加薪3.83％＋1萬元紅包 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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