課程從教室到戶外都有，小朋友在蔡秋雄主任帶領下認真聽講，全神貫注投入學習，並實際動手操作。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

為期四天的山野教育課程，全校一共有32位小朋友參加，從山野教育回顧、認識登山裝備、到戶外搭帳篷、親手野炊造飯等課程。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

校長鄭培華說，香田的老師都喜歡將課本上的知識轉化成為行動，讓孩子實際去體驗、探索、感動，對孩子來講這樣的課程，不僅能學習到知識，也能帶給孩子滿滿的收穫與回憶。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情影響，許多暑期活動紛紛喊卡，彰化縣二林鎮香田國小，往年都會帶孩子帶戶外爬山，但今年因疫情也紛紛暫緩，近日疫情趨緩，校方利用全台獨一無二的草皮操場，在學校辦理山野教育營隊，讓小朋友親手搭帳棚、野炊樣樣來，培養團隊互助精神，也學習更多山野戶外的新知識。

為期四天的山野教育課程，全校一共有32位小朋友參加，從山野教育回顧、認識登山裝備、到戶外搭帳篷、親手野炊造飯等課程，課程從教室到戶外都有，小朋友在蔡秋雄主任帶領下認真聽講，全神貫注投入學習，並實際動手操作。

四年級的田敬表示，以前上課都聽秋雄主任說，學長們爬過橫山、東卯山、白毛山，甚至百岳的合歡主峰與東峰，但他們都沒有去過，所以上課的時候他特別認真聽講，學習野外生存的技能，希望疫情穩定後他能有機會實際去登山。

三年級的周宥涵則說，因為野炊課程讓他學會如何煮飯與煎蛋，平常都是媽媽煮飯，這次活動結束後他就可以跟媽媽說，以後煮飯跟煎蛋就交給她了。

香田國小主任蔡秋雄表示，山是一所學校，教導孩子長大成人，山野教育的洗禮，讓香田孩子們學習頂天立地，也學習溫柔關懷別人；校長鄭培華說，香田的老師都喜歡將課本上的知識轉化成為行動，讓孩子實際去體驗、探索、感動，對孩子來講這樣的課程，不僅能學習到知識，也能帶給孩子滿滿的收穫與回憶。