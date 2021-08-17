漢唐(2404)今(17)日舉行股東會，全面改選董事，由市場派獲勝，現任董事長陳朝水未獲選董事，經營權將易手。外界關切客戶的多項擴廠案是否生變？現任董事長陳朝水今日表示，包括大客戶美國案子在內，目前漢唐在手案件於2-3年內沒有問題，未來只要公司團隊穩定，與客戶還是能保有穩定關係。

漢唐今日舉行股東會，並完成董事全面改選，漢唐已故董事長王燕群遺孀李惠文取得5席、過半董事席次，公司派取得4席董事，現任董事長陳朝水並未連任董事。漢唐預計下午召開董事會，市場預期，李惠文一派在取得5席、過半董事席次後，李惠文可望出任漢唐董事長職務，並拿下經營權。

外界關注新的團隊是否會影響包括大客戶台積電在內的多項擴廠案。現任董事長陳朝水今日指出，包括大客戶美國案子在內，目前漢唐在手案件2-3年內沒有問題，他表示，漢唐不是一人公司，未來新團隊雖然會有磨合期，但只要離職率不要拉高、跟客戶密切合作，公司營運還是能穩定發展。

陳朝水表示，目前漢唐訂單2-3年沒有問題，包括大客戶美國案子在內、正在展開的案件不會有影響，後續客戶開出的新案件，才會開始考驗新團隊，他說，漢唐不是一人公司，未來新團隊雖然會有磨合期，但只要離職率不要拉高、跟客戶密切合作，公司營運還是能穩定發展。

陳朝水說，他會在交接完成後離開漢唐，希望新的團隊能善待員工、服務客戶，以讓客戶滿意為第一要務，也希望員工能堅守自己的崗位。