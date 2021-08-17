北市堤壁奇幻新作亮相，就在河雙21河濱公園。（台北市水利處提供／張立勳台北傳真）

台灣新銳藝術家吳騏操刀以八仙過海的民間傳說為主題，彩繪北市河雙21休憩站附近的堤壁，堤防化身故事牆，民眾騎上腳踏車沿著河濱自行車道，經過基隆河右岸洲美快速道路橋下，就可欣賞到這幅奇幻風格的作品。

透過在地考察與當地耆老訪談，台北新畫堤設計團隊57 Art Studio與吳騏藝運用繪本手法說故事，把八仙過海大家耳熟能詳的道教民間傳說，以堤壁彩繪的方式做為橋梁傳遞文化與能量，再次串起「台北新畫堤」理念，讓每一處呈現在河岸堤壁上的作品，都成為具有獨特性的城市繪本。

北市水利處河川工程科指出，台灣新銳型男藝術家吳騏的作品風格充滿奇幻與童趣感，讓河雙21號公園的堤防化身為故事牆，運用彩繪與立體結構，打造出奇幻場景，作品位置就在河雙21休憩站旁，邀請大家前往河濱公園一起來感受這場視覺饗宴。

水利處表示，從去年開始推動的「台北新畫堤」系列堤壁美化工作，已完成10個地點，在這當中還有個隱藏亮點，將在全部新畫堤故事完成後，用這個亮點來將所有堤壁的故事串連起來，期待用這樣的方式，能在兼顧獲得在地認同及創造城市美學下，為堤壁美化走出一條新的路線，讓每一處變身過後的堤壁，成為訴說地方文化的城市繪本。