屏東縣政府邀請李敏勇等共13位跨越不同世代、性別與專業的作家，創作《 Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮》一書，受文化界、KOL好評推薦。文化處順應讀者敲碗，限量500本上架販售，並將於29日下午3時在屏東總圖五樓演講廳舉辦新書座談會，縣長潘孟安將出席與作家李敏勇、該書策劃主編李明璁共同與談，透過與海的對話交流，帶大家認識不只寧靜且更震撼的屏東之海。

屏東縣政府表示，為宣示屏東縣推廣海洋文學的多元角度與全新視野，《 Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮》的主題力求多元，包括了屏東的海洋生態、海事歷史、海港城鎮、海景休閒、海街生活、海濱產業等豐富面向，讓在地的生態、漁業、休閒等，透過作家之筆，留下深刻紀錄。

縣府指出，這本聚焦屏東海洋文化，著眼於地方風土人情的專書，原只發送各圖書館、學校為閱讀推廣，但因陸續有民眾留言希望能購買此書，縣府決定二刷500本，於各大書店、網路等通路上架販售，售價380元。

文化處長吳明榮也提到，今年恰逢屏東縣政府舉辦大武山文學獎邁入第二十屆的重要里程碑，因此也希望進一步擴大鼓勵以海洋為創作主題，書寫在地不同風貌的自然與人文景觀。

文化處說，新書座談會免費入場，但因應疫情及圖書館總量管制，須事先於網路上報名，歡迎有興趣的民眾，一起到屏東總圖感受這一片波光粼粼，詳情可上《𝐃𝐞𝐚𝐫𝐁𝐥𝐮𝐞 屏東海洋文學新浪潮》網站查詢。