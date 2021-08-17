澎湖明起內用全解封 陳時中硬起來：要去了解 14:292021/08/17 中時 林周義 、 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖宣布餐飲解封；圖為傳統市場小吃攤有人內用。（示意圖/王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，澎湖縣昨宣布鬆綁餐飲限制，取消隔板與、間隔1.5公尺的規範。針對餐飲鬆綁，中央流行疫情指揮中心表示，在2級警戒的時候，做出清楚的區隔，用餐會比較安心。 針對澎湖的作法，指揮官陳時中表示，餐飲指引的部分，社交距離等要求已經有規範，我們和澎湖了解一下，在2級警戒的時候，做出清楚的區隔，用餐會比較安心。 陳時中要新北「少開接種站」 他一聽傻眼：原形畢露了 嗶卡就能聽見廣告金句 3D悠遊卡今亮相 #澎湖 #餐飲 #內用 #鬆綁 #規範 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 運將擋檢舉達人拍照 不慎摔壞達人手機無罪 11:512021/08/17 社會 陳時中「佛系」催疫苗 前立委怒轟：笨蛋！不是叫你吹牛 09:012021/08/17 政治 劉寶傑爆陳時中「最棒之處」 吳子嘉聽完表情全變了 08:012021/08/17 政治 疫情衝擊造成一次性餐盒暴增 中市環保局：將加強宣導減量使用 10:312021/08/17 生活 海峽青年觀點論壇 兩岸交流亟需走向網路時代 12:142021/08/17 兩岸 聯亞EUA未過陳時中說不影響疫苗總量 新北副市長這樣看 11:092021/08/17 生活 魚丁糸求苗可麗飆罵超紓壓 04:102021/08/17 時尚消費 張亞中：若當選主席要結束兩岸敵對狀態創造和平 13:342021/08/17 政治 議員力促外埔警消戶現址合建 陳子敬：警消合建辦公廳舍為宜 12:022021/08/17 生活 聯亞未通過EUA 民進黨團：與高端標準一樣 兩週內公布會議紀錄 12:302021/08/17 政治 藍批聯亞EUA沒過「國人應求賠償」 陳其邁這麼說 10:592021/08/17 政治 生活熱門新聞 一直拉血便！36歲男誤當痔瘡 醫一看「腹腔都是」：半年後亡 - 生活 台電大樓傳孕婦打2劑莫德納仍確診 指揮中心：已匡列30人 - 生活 仍有402萬人非莫不打 陳時中揭下波莫德納施打對象 - 生活 颱風將生成 台灣「這兩天最接近」 雨下特別大 - 生活 澎湖明起內用全解封 陳時中硬起來：要去了解 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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