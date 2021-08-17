新冠肺炎疫情趨緩，澎湖縣昨宣布鬆綁餐飲限制，取消隔板與、間隔1.5公尺的規範。針對餐飲鬆綁，中央流行疫情指揮中心表示，在2級警戒的時候，做出清楚的區隔，用餐會比較安心。

針對澎湖的作法，指揮官陳時中表示，餐飲指引的部分，社交距離等要求已經有規範，我們和澎湖了解一下，在2級警戒的時候，做出清楚的區隔，用餐會比較安心。