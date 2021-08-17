台中市警察局於6月底發布新聞，台中市刑案呈穩定下降趨勢。市議員王立任等17日踢爆說，中市今年1-7月性侵害及性交猥褻案件均為六都第一，警方應檢討並改善性侵害案件防治工作。警察局指出，台中今年1至7月發生妨害性自主案件共289件破獲280件，破獲率達96.8％。

王立任指出，性侵害發生都非大家所願意見到，根據警政署資料顯示，台中市2021年1-7月性侵害發生件數為289件是六都第一，並高於去年同期268件成長7.8％。2021年1-7月的性交猥褻發生件數為281件也是六都第一，同樣也高於去年同期的263件成長6.8％。

王立任表示，尤其去年下半年才剛辦理性侵害案件防治工作，今年上半年性侵害相關案件數馬上成長，應該加強檢討防治工作的效能。

張玉嬿說，警察局應和教育局持續強化校園性侵害防治法及教育的宣導力度，更要不斷修正及增加新型態的宣導案例，尤其在巡迴宣導中應該清楚化解青少年對於性侵害定義及性別暴力議題的迷思，強調應該有的身體自主意識，預防青少年性侵害案的發生。

王立任、張玉嬿、張耀中、黃守達、謝志忠議員共同呼籲警察局正視性侵害案件成長的問題，應立即檢討及提出改善計畫。同時擴大跨局處的合作以透過分層、分流、分眾的方式加強防治跟宣導，保護全台中市民，讓民眾每天可以安心回家。

警察局強調，今年性侵害案件犯罪地點除住宅區外，發生於特殊營業場所件數較高，警察局特地規劃於夜店營業時間實施擴大臨檢及夜店周邊路口守望勤務；並配合台中地方檢察署執行性侵害犯罪加害人保護管束工作，以科技設備電子腳鐐監控加害人，隨時掌握行蹤，預防加害人再犯。