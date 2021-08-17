受疫情影響，布拉瑞揚舞團演出3度延期。（本報資料照片）

受疫情影響，布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》演出時間由原定的6月演出3度延期改為明年1月，原本售罄的650張票，目前只退了92張票，約占14％，布拉瑞揚舞團執行長廖詠葳說「只要觀眾不放棄，我們沒有理由拒絕」；布拉瑞揚則強調，在台東演出一定更好看。

廖詠葳坦言，受到疫情衝擊，演出時間從今年6月5日、8月12日、9月17日一再延至明年1月15日，在首度延期已立即告知觀眾可退票，但在歷經3次延期，650人中僅有92人退票，顯示歷經半年延宕，仍有8成觀眾持續期盼能觀賞演出，因此「只要劇場有開的可能性，我們就持續往後滾動式調整」。

布拉瑞揚舞團指出，若如期演出並依目前防疫規定採梅花座，已購票的650人必須再有6成退票，剩餘的4成觀眾才可能入場觀賞，因此才一再展期。另考量展演廳觀眾視角，並顧及觀賞品質及作品憾動力，當初開票時，僅1、2樓席位開票，3樓完全不開放，「3樓觀眾真的會沒有FU」。

針對售票情形，廖詠葳直言「其實很忐忑」，舞團5周年時曾經在台東演出，當時售票狀況是奮戰到最後一刻，票房才滿起來；未料此次4月5日開賣，才過3周就售磬；布拉瑞揚欣慰表示，經歷5年來我們在台東終於好像有點進步了，感謝大家能看到舞團作品並且願意支持。

《沒有害怕太陽和下雨》為布拉瑞揚原定2020年發表的新作品，因疫情延至2021年4月終於在台北雲門劇場完成首演。布拉瑞揚表示，同樣一齣作品，在台東表演是完全不同於台北場的，一方面，回家跳舞給大家看是很輕鬆、快樂的事；但同時也正因為演出給自己的鄉親看，來自鄉親的批評指教，會更加在意。他說，可以肯定的是，在台東的演出，一定會更好看。