對日常小事拖拖拉拉是許多人都有的毛病，但有些人不管面對任何問題，都習慣拖到最後期限才甘願解決。《搜狐命理專欄》近日發文分享，雙魚座、天秤座和雙子座的人根本就是「拖延症末期」患者，不到最後一刻絕不輕易開始做事。

第三名：雙魚座

雙魚座的個性天生就有些懶洋洋的，造成他們的拖延症非常嚴重，可以拖到明天的事情，絕對不會今天做，因為他們很討厭勉強自己去做不喜歡的事情，所以總是拖到最後一刻才不情不願地開始動手。如果有要拜託雙魚座幫忙什麼事情的話，一定要提前和他們約定好期限，千萬不要說「有空再做」，否則下秒他們就會瞬間把這個約定忘記了。

第二名：天秤座

天秤座的字典裡似乎沒有「著急」2個字，他們做任何事情都維持著從容不迫的態度，就算已經是火燒屁股的狀況了，他們也能慢慢地一步一步來，但事實上他們動作這麼慢的原因，最主要就是因為他們不容易做出決定，因此在別人眼中，天秤座做事情總是拖拖拉拉的，還經常超出期限才完成，但他們自己卻沒有任何感覺。

第一名：雙子座

雙子座十分機靈，總是喜歡一心多用，腦袋裡有許多鬼點子，他們也知道自己很聰明，所以常常對於自己過度有把握，認為什麼事情都難不倒他們，不管何時開始動工都能完成，因此每當他們接到一項新的工作，他們就會先在腦子構思解決辦法，接著就將它拋到一旁，對於自己不喜歡的事情更是一拖再拖，一定要等到期限快到了才會甘願動手。