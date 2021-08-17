沃爾瑪Q2每股獲利與營收 優預期 20:442021/08/17 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）第二季淨利年跌34％至42.8億美元，但扣除特定項目後每股獲利1.78美元，高於市場預估1.57美元。營收1410.5億美元，也高於預期1371.7億美元。主要是食品雜貨和返校潮相關產品的銷售強勁所帶動。 家得寶Q2整體同店銷售增幅不如預期 《半導體》神盾轉型ing 外資砍價到百元 #億美 #沃爾瑪 #每股獲利 #優預期 #美國零售業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市占大躍進 里昂初評玉晶光買進 11:012021/08/17 財經 零售銷售數據不如預期 道指早盤挫愈200點 21:592021/08/17 財經 《電機股》東台H2接單、營收成長 上看兩成 16:492021/08/17 財經 《航運股》大聯大取得台驊投控一席董事 共同發展倉儲代工 11:432021/08/17 財經 《集中市場》無量無價無主力 外資變心轉賣 15:072021/08/17 財經 NBA》史馬特穩了 塞爾提克續約綁到2026年 09:302021/08/17 體育 《美股掃瞄》道瓊、標普續締新猷 標普從2020谷底翻倍 08:202021/08/17 財經 《電腦設備》Q2終止連5虧 伍豐回神 12:512021/08/17 財經 《造紙股》士紙Q2續獲利 H1營運登近13年同期高 12:002021/08/17 財經 《電機股》看晶片臉色 皇田估營運Q3持平Q4高峰 15:242021/08/17 財經 《造紙股》正隆填息溫吞 H1獲利登同期次高 10:192021/08/17 財經 財經熱門新聞 塔利班重掌阿富汗 美科技巨頭為這件事全亂了 - 財經 財金三部會達成共識 當沖降稅優惠確定延長 - 財經 - 中央社 台股連9日恐慌下殺 他嘆「這次不一樣」 網曝：這檔開殺才真慘 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 台股連9跌 外資變臉賣超88億 砍最多的是這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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