美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）第二季淨利年跌34％至42.8億美元，但扣除特定項目後每股獲利1.78美元，高於市場預估1.57美元。營收1410.5億美元，也高於預期1371.7億美元。主要是食品雜貨和返校潮相關產品的銷售強勁所帶動。