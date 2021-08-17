基隆市政府每年挹注1億多元，培育體育班、基訓戰、運動團隊等、改善軟硬體設備，以及提供優秀選手訓練補助經費，另111學年度基隆高中將設置「游泳」項目，許多體育項目完成三級銜接，教育處表示，本市體育成績顯著成長，2年內全中運成績皆突破近10年紀錄。

教育處長林祝里表示，教育部運動發展基金輔導設立基層運動選手訓練站計畫，本市今年獲680萬元補助，市府自籌136萬元，為國小、國中、高中培育基層運動選手，體育項目包括田徑、籃球、桌球、跆拳道、排球、羽球、游泳、射箭、橄欖球等9項，總計建置84個選手訓練站，並完成三級銜接。

教育處指出，為鼓勵優秀選手在地直升市立高中就讀，已有10項運動達成三級銜接，今年基隆高中體育班將設「體育」項目，市府也提升體育成績優異獎學金額度，最高至30萬，並提供體育表現優秀選手訓練補助經費。

林祝里說，基隆體育經過5年改革，集中資源重點培訓，讓有限資源發揮極大作用；此外，增辦比賽活絡基層體育賽事，各校都有多元機會能參與，為提升競技成績，2018年首次投入亮點奪金計畫，讓選手的訓練沒有後顧之憂，成效也反映在近年的全中運體育成績。

基隆近5年全中運體育成績如下，2017年成績為0金、2銀、3銅；2018年首次投入亮點奪金計畫，以3金、2銀、4銅的成績單，突破金牌數；2019年以2金、5銀、7銅成績作收；2020年創下4金、6銀、7銅佳績；2021年取得4金、8銀、5銅的成績，連續2年突破基隆市近10年最佳成績。