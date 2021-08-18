警方偵訊後，全案依竊盜罪嫌函送法辦。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局春社派出所警員李翊瑋，日前接獲何姓民眾報案稱自家龍眼樹果實疑似遭人竊取，原想做罷，但因發現遭竊龍眼數量越來越多，看到自己苦心栽種的龍眼樹，無端遭竊，擔心竊嫌食髓知味再次來訪，決定報警請求員警協助。經員警調閱監視器，發現犯嫌不只1人，隨即於周邊進行訪查，僅花費1小時即確定2名犯嫌身分，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

警方指出，何男向員警供稱，於住家同安南巷附近種植龍眼樹已5年有逾，前幾年都沒有結果，好不容易今年果實纍纍，打算收成拍賣，未料近期巡視農地時，發現龍眼明顯短少，想到自己的心血結晶遭竊嫌任意竊取收割，心理氣憤難耐，遂轉而向員警求助，希冀將嫌犯繩之以法，以收警惕。

員警透過路口監視器，立即鎖定2名犯嫌，並研判犯嫌應住在案發地點附近。訪查周邊住戶，不到1小時時間，即確定竊嫌身分通知到案。蕭姓及許姓竊嫌辯稱因現在龍眼正「趙時」(台音：正是產季)，看到飽滿可口的龍眼在眼前，以為龍眼樹係無人管理即摘回家享用，沒想到因而觸法，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

何男再三感謝員警的高效率，並贈送一袋龍眼表達謝意。所長曾一峯表示，查緝犯罪警察責無旁貸，呼籲民眾若發現任何不法，可撥打110報案專線。