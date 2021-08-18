2021 TY Star 網紅培訓營於8月17日上午9:00在中國時報大樓正式開營，由台灣新媒體發展協會、醒吾科技大學、達摩媒體公司共同主辦，太陽星網路科技公司承辦，現場學員來自各行各業，從旅宿業主、直播主到街頭藝人、高中大學老師等，齊聚一堂共襄盛舉。

台灣新媒體發展協會理事長暨醒吾科技大學校長陳義文表示，疫情時代中，我們更能體悟到網路無遠弗屆，且加速網紅經濟時代的來臨。在這樣的時代中不論是網紅、品牌，都需要很清楚自己的風格與定位，因此本次課程的實務操演對學員會很有幫助，經過實際操作洗禮，會更快找出自己的定位，並能延伸應用到所有相關領域中。

達摩媒體公司執行長林合政提到，自2006年至2015年的網紅廣告總分潤不到十億台幣，但到今年預估將會高達一百億，所以可以看到網紅經濟正爆炸式成長。有許多人好奇，要有多少粉絲才能夠養活你？答案是100個，這個答案一直沒有變過，但想要有一百位忠實的鐵粉，不單是靠才華、設備、技術，關鍵在於個性，這才是最終的決勝點。

太陽星網路科技公司副總經理李雯菁表示，網紅行銷的內容很廣，我們在三年前就看出網紅經濟的發展趨勢，當時便舉辦了第一屆的網紅營隊，當年的學員都很害羞，但今年台灣疫情爆發之後線上經濟強勢成長，網紅行銷、變現模式成為學習焦點，因此這兩梯營隊才剛發出開營資訊便立刻爆滿，也希望學員透過實作，發掘自我風格做內容創作，進而找到屬於自己的變現商業模式。

2021 TY Star網紅培訓營主辦方致詞，左起太陽星網路科技公司副總經理李雯菁、台灣新媒體發展協會理事長陳義文、達摩媒體公司執行長林合政。(圖/太陽星網路科技公司提供)

本次活動係產學合作，有來自各個不同產業領域的菁英，前來共同學習如何運用網紅直播進行銷售、實際上台演練，經過這樣的實戰經驗，讓學員們更理解網紅行銷運作模式。

講師現場指導學員實際演練。(圖/太陽星網路科技公司提供)

本次營隊活動在8月17日(二)至8月19日(四)舉行，課堂中可獲得專業網紅行銷公司指導、知名網紅經驗分享、貼進市場實務教學、實際案例演練，一次擁有成為網紅的堅實基礎，未來仍持續會有許多優質課程，詳情請加入網紅學院官方帳號，以獲得最新資訊。