台灣同志遊行仍會續辦！受到新冠肺炎影響，中央流行疫情指揮中心5月中旬一度將全國升為三級警戒，但隨著疫情趨緩，也宣布「降級不解封」，並開放室內50人、室外100人上限，據悉，同志遊行今年一樣在10月最後一個周六、10月30日舉辦，但會採線上線下同步舉行，會視疫情情況調整線上線下活動比率。

同志遊行今年邁入第19年，雖然去年受到新冠肺炎疫情影響，導致較少外國人參與，但也成為去年全球規模最大的同志遊行，主辦單位估計約有13萬人參與。

據了解，至於現場會開放到多少人，則會視疫情管制情況而訂，目前仍朝向現場會舉辦互動式活動，讓部分難透過網路參與的民眾也能夠參加活動，現場會採取如單一出入口、實聯制、額溫槍等防疫措施。

主辦單位提及，如果疫情再升溫，勢必會影響實體街頭活動，年輕人可以透過網路參與，但除了過去常接觸的年輕族群外，希望也讓中高齡的同志參與，身歷其境互動感，並基於群眾期待等原因，目前仍規劃10月30日線上線上同步舉行。