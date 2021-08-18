今天在大聯盟場上上演經典「基襪對決」，洋基與紅襪展開雙重賽，兩場各打7局，而洋基拿下二連勝，首戰以5：3，次戰以2：0獲勝，也一舉超越紅襪以68勝52敗成為美聯東區第二，領先紅襪1場勝差，近15戰拉出12勝，近況相當火熱，接著將挑戰光芒的72勝47敗，還有美聯外卡對手運動家的68勝51敗。

今天首場比賽洋基派出蒙哥馬利(Jordan Montgomery)先發，他投4.2局被敲5安打失掉3分，送出6次三振和2次保送，自責分率3.77，好在洋基打線撐腰，讓他沒有吞下敗投。這場比賽洋基第2局就發動攻勢，維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)擊出2分打點一壘安打，以2：0領先。

但第3、5局紅襪開始反攻，波格茲(Xander Bogaerts)敲出安打率隊追平比數，接著第5局瓦茲奎(Christian Vazquez)擊出陽春炮，將比分超前至3：2。不過5局下半洋基立馬反擊，一口氣打下3分，一壘手渥特(Luke Voit)和「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)各敲出一壘安打得分，終場就以5：3獲勝。

第二戰洋基派出吉爾(Luis Gil)先發，他總計投了4.2局被敲3安打沒有失分，送出4次三振和4次保送，這場比賽是低比分大戰，洋基在第2、4局各下1分就足以拿下比賽，致勝功臣仍是渥特和史坦頓，他們延續首戰手感，各敲出一支陽春炮，最後就率隊以2：0獲勝。

洋基近況相當不錯，連勝紅襪後戰績來到68勝52敗，成為美聯東區第二，除了超越同區的紅襪之外，也拉近與美聯外卡競爭對手運動家的距離，目前運動家以68勝51敗排在美聯西區第二，而且截至目前以0：8落後給對手，洋基有望在今天追平，這麼一來在分區以及外卡都佔據優勢。