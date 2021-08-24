WTA 250等級芝加哥網球公開賽，寶島一姐謝淑薇這站專心單打、為下周美國網球公開賽備戰，首輪面對生涯擁有7座四大賽冠軍的美國名將大威廉絲(Venus Williams)，謝淑薇只花68分鐘便以6比2、6比3勝出，晉級16強，在女雙奮鬥的妹妹謝語倢，同日也獲勝。

這是謝淑薇生涯首次和大威交手，首盤第5局化解2個破發點順利保發，也趁此打出氣勢，在第6、8兩局掌握機會破了大威發球局，一口氣連拿4局收下首盤；次盤謝淑薇延續氣勢，連保帶破再連收3局取得局數領先，雖一度被大威連追2局，但謝淑薇挺過壓力，直落二獲勝。

大威廉絲已經41歲，仍在職業網壇奮戰，目前世界排名第147，比謝淑薇的81低，今年美網大威收到一張外卡，將第23次挑戰美網女單會內。

謝淑薇單打奪勝，同日在女雙出賽的妹妹謝語倢也沒漏氣，和泰國搭擋普莉波琪(Peangtarn Plipuech)於16強戰，以6比0、6比1解決印尼古穆莉亞(Beatrice Gumulya)／韋布莉-史密絲(Emily Webley-Smith)。