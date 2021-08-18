有美系外資直言記憶體將步入寒冬，記憶體廠董座們均相當不以為然，包括旺宏(2337)吳敏求、群聯(8299)潘健成紛紛親上火線駁斥，潘健成表示，群聯專注NAND儲存應用市場，現在還擔心控制晶片不夠用，不理解外資所說的市況反轉，群聯今股價也受到信心喊話，表現抗跌，盤中漲幅逾1%，持續朝向5日線靠攏。

潘健成昨親上火線表示，NAND應用廣泛，加上今年是5G應用的第一年，傳輸資料量就會變多，對記憶體需求是無限制增加中，現在還擔心控制晶片會不夠用，目前仍在跟晶圓廠爭取2倍數以上的產能，且因應明年Flash需求增加的4成產能，不理解外資所說的市況反轉。群聯目前有非常多的NAND儲存應用Design-in專案進行中，包含車用電子、電競、伺服器、工業應用、Embedded ODM等，目前仍處於高速成長階段。

分析師認為，近來因全球股市相對動盪，市場開始釋出部份未清楚釐清的消息，其中記憶體的部份，受消息面影響導致市場出現恐慌氛圍，若檢視其中，記憶體市場分為DRAM及NAND，其中DRAM主要大宗應用為PC/NB、Server、手機，此三類產品受惠新冠疫情帶動的居家辦公、遠距教學而行情大好，經過長達一年的高度成長，需求已逐漸飽和，使得相關產品拉貨力道漸減，間接影響DRAM需求；然而，NAND為泛用型記憶體，應用於各種電子裝置，包括PC/NB、手機、汽車、穿戴式裝置、工控、NAS、Gaming等，因為應用分散無特別突出的應用產品，受單一產品供需變化低，而且5G帶動的Server、邊緣運算(Edge Computing)及手機鏡頭的數量增加等，均有利於NAND的使用量及容量的增加，使得NAND需求仍相對強勁，造成群聯先前為未來2～3年營運成長所備的貨，均在近期銷售一空。

此外，群聯為確保NAND的供貨無虞，近期除向四大原廠確保下半年的供貨順暢以外，為確保2022年的營運成長供貨無虞，亦預先訂購2022年年增40%的NANAD數量，但尚未獲得原廠承諾，顯見NAND供需仍緊俏。