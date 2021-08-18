天使隊大谷翔平（左）。（美聯社）

天使隊18日作客底特律，大谷翔平3打數1安打，獲得3次保送，還跑出本季第18次盜壘成功，天使在第9局靠著艾戴爾（Jo Adell）轟出致勝滿貫炮，以8比2擊敗老虎隊。

大谷翔平此役仍是擔任開路先鋒、打DH，首打席就敲出一壘安打，隨後他展現快腿，成功盜上二壘，之後再靠著隊友安打跑回球隊第1分。

第2打席大谷翔平獲得四壞球保送，上壘後他想再度挑戰盜壘但失敗，第3打席則是一壘滾地球刺殺，6局上2出局、二壘有人時，老虎選擇故意四壞球保送大谷，選擇面對下棒打者，最終三振佛萊徹（David Fletcher），成功化解可能的失分危機。

第5打席大谷翔平遭到三振，9局上再度靠著選球站上壘包，總計3打數1安打，吞下1次三振，獲得3次保送，有1次盜壘成功。

8局打完雙方2比2平手，9局上天使在2出局後攻佔滿壘，艾戴爾敲出致勝滿貫炮，下棒日裔捕手鈴木清（Kurt Suzuki）也補上一發陽春彈，天使該局打了11人次、一口氣攻下6分，終場就以6分差獲勝。