洛杉磯天使隊因為投手史卡格斯（Tyler Skaggs）之死而被家屬控告「過失致死」，不料案情急轉直下，檢察官蒐證時發現史卡格斯並非單純的受害者，他可能是球隊地下藥頭艾瑞克凱（Eric Kay）的中間人，居中牽線買賣違禁藥物。艾瑞克凱2017年開始偷賣違禁藥品，不只一位天使球員是他的客戶。

根據《洛杉磯時報》報導，檢察官取得艾瑞克凱與史卡格斯的通訊證據，顯示他們多次談論藥品的分配，艾瑞克凱自己也是藥物與酒精的重度成癮者。至少5位大聯盟球員同意當證人（姓名未公開），他們曾向艾瑞克凱購買受管制的鎮痛藥「羥二氫可待因酮（oxycodone）」。

史卡格斯死於2019年7月，他混用酒精與芬太尼（Fentanyl），同時用藥過量導致呼吸道被嘔吐物堵塞而窒息，死於客場的飯店。芬太尼是具有成癮性的強力鎮痛藥，價格較低廉且效力遠超過oxycodone。史卡格斯當時27歲，隊友回到主場後全隊改穿他的背號（45號）上場比賽來悼念他。

艾瑞克凱曾任天使隊聯絡主任，檢察官發現他囂張地把藥物存放在辦公桌抽屜，甚至還想拿天使隊門票以及「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的簽名球去購買毒品，但是沒有成功（那位毒販不巧是道奇隊的球迷）。對此天使球團發布聲明，嚴正駁斥史卡格斯家屬提出的「過失致死」指控，並表示球團會積極在法庭上捍衛自身清白。※中時新聞網提醒：未成年者請勿飲酒！保護自己遠離毒品！