海地民防局今天表示，14日發生規模7.2地震的死亡人數如今已攀升至1941人。與此同時，熱帶風暴葛瑞斯帶來傾盆大雨，對地震劫後餘生的災民而言更是雪上加霜。

海地西南部、首都太子港（Port-au-Prince）以西約160公里處14日發生極淺層強震，根據最新傷亡統計，受傷人數已超過9900人。

地震夷平6萬多間民宅、7萬6000間房屋受損，聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，目前有50多萬名孩童受到影響。

熱帶風暴葛瑞斯（Grace）行經海地，帶來狂風和傾盆大雨，沿海城市萊凱（Les Cayes）居民已開始在一座足球場搭建臨時避難所。

法新社報導，41歲民眾凱迪特（Magalie Cadet）表示，地震發生後，屹立不搖的建物極少，大家不得不露宿街頭。凱迪特只有一頂浴帽可以擋雨。

儘管下起大雨，飲用水依然匱乏；在濱海社區皮斯特（Pestel），有超過1800個貯水槽因地震破裂或毀壞。

2010年1月，一起規模7.0強震導致太子港和周遭城市幾乎化為廢墟，造成20多萬人罹難，約30萬人受傷，超過150萬人無家可歸，隨後聯合國一處基地排放的污水，導致海地爆發致命的霍亂疫情。